Bahnhofsvorplatz in Hösel Neues Pflaster wird zur Stolperfalle

Erst im vergangenen Jahr wurde das Pflaster am Bahnhof Hösel neu verlegt. Die Maßnahme setzte die in 2020 erfolgte Herstellung des Busbahnhofes als ÖPNV-Verkehrsverknüpfungspunkt fort. Auch die Wegeverbindung zur Bahnhofstraße, die Straßenbeleuchtung und die in die Jahre gekommene Fahrradabstellanlage sollten erneuert werden. Doch kaum fertig, wird das Pflaster schon zur Stolperfalle.