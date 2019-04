Politik : Neues Konzept für Ratinger Seniorentreffs

Ratingen Die Seniorentreffs in der Stadt werden zu Mehrgenerationstreffs umgebaut. Damit sollen jüngere Senioren und gleichzeitig hochbetagte Menschen angesprochen werden.

Der Rat hat das Konzept jetzt verabschiedet, der kurz vor der Eröffnung stehende Treff an der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich folgt jedoch bereits den neuen Überlegungen. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Treffs zu Kommunikations-, Beratungs- und Bildungsorten werden, die sowohl von jüngeren Seniorinnen und Senioren als auch von hochbetagten und mobilitätseingeschränkten Menschen besucht werden. Auf diese Weise werden nachbarschaftliche Netzwerke gestärkt.

Der Treff in Tiefenbroich wird so zur Blaupause für den Rest der Stadt. Als nächster dürfte der geplante Treff auf dem Gelände der Alten Feuerwache in Ratingen-Mitte den Vorgaben des neuen Konzepts folgen.