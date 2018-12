Verkehr: Neues Jahr, neue Tickets, höhere Preise im VRR-Gebiet

Ratingen Alle Tickets mit dem alten Tarif sind damit auch bei der Rheinbahn nur noch bis Ende März 2019 gültig.

Alte Tickets können die Kunden bis zum 31. März 2019 noch ganz normal nutzen und in Bus und Bahn „abfahren“. Die Fahrgäste können die alten Tickets bis zum 31. Dezember 2021 in allen KundenCentern und bei einigen Vertriebspartnern gegen Fahrscheine mit dem neuen Tarif umtauschen. Sie zahlen dafür lediglich den Differenzbetrag.

Neu sind ab dem 1. Januar 2019 das 4-StundenTicket und eine geringere Abnahme-Menge für das FirmenTicket. Mit dem 4-StundenTicket können die Fahrgäste alle Busse und Bahnen für beliebig viele Fahrten in einem Tarifgebiet nutzen – also einmal abstempeln und bis zu vier Stunden fahren, zum Beispiel innerhalb von Hilden, Ratingen oder Heiligenhaus. Es eignet sich beispielsweise für Kunden, die zum Einkaufen wollen oder kurze Ausflüge in der Nähe machen. Das Ticket gilt ausschließlich in den Tarifgebieten der Preisstufen A1 und A2 und daher nicht in den Städten Düsseldorf, Essen und Wuppertal. Es kostet 4,20 Euro, ist als Pilot angelegt und zunächst auf zwei Jahre befristet.