Museum Cromford Tüfteln ist angesagt

Welche Herausforderungen stellten sich früher in der Textilfabrik Cromford und anderen Fabriken? Und welche kreativen Lösungen wurden dafür gefunden? Die Ausstellung „Probiert? Kapiert!“ liefert hierauf Antworten und lässt dabei die Gäste selbst ausprobieren und eigene Lösungswege finden. Wie stellt man festes Gewebe her und welche Möglichkeiten zur platzsparenden Verpackung gibt es? An den Mitmach-Stationen der Ausstellung finden sich clevere Lösungen für unterschiedliche technische Probleme. Webstuhl, Flaschenzug und verschiedene Teamstationen bieten Experimentier-Möglichkeiten rund um die Themen Energie, Transport, Lagerung und Produktion.