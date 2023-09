Bildungspaten in Ratingen Freiwilligenbörse gewinnt neuen Träger für Ausbildungspatenschaften

Dabei nahmen sie besonders Jugendliche und junge Erwachsene in den Blick, die mit einer zweiten Chance einen Hauptschulabschluss nachholten und unterstützten sie in der beruflichen Orientierung, bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsstellen, aber auch in der Ausbildung. Zahlreichen jungen Menschen konnte so der Weg in ein eigenständiges Leben geebnet werden.