Ratingen : Neuer Stadtteiltreff für Tiefenbroich

Der Neubau an der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich steht vor der Eröffnung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Tiefenbroich Das kulturelle und soziale Zentrum wird an diesem Freitag eröffnet. Die Bauzeit betrug etwa eineinhalb Jahre.

(RP) Der neue Mehrgenerationentreff Tiefenbroich öffnet nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit am Montag, 27. Mai, seine Türen für alle interessierten Besucher. Der Neubau an der Sohlstättenstraße 33c ersetzt den bisherigen städtischen Seniorentreff Am Söttgen, wird aber noch viel mehr sein: Er ein kulturelles und soziales Zentrum für ganz Tiefenbroich werden. Täglich von 9 bis 17 Uhr heißt die Treff-Leiterin Barbara Buscher-Sander Besucher willkommen.

Mit dieser Begegnungsstätte im umfassendsten Sinne des Wortes macht die Stadt Ratingen den ersten Schritt zu einer Neuausrichtung ihrer Treffs. „Tiefenbroich wird zum Vorbild für die anderen Stadtteile“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch, der nach eigenen Angaben alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um dieses Herzensprojekt so schnell wie möglich zu verwirklichen.

Info Ehemaliges Schulgelände Auf dem Gelände der ehemaligen Martin-Schule an der Sohlstättenstraße 33c entstand ein Neubau, der als Passivhaus mit niedrigen Energiekosten geplant war. Auch auf dem Gelände der Alten Feuerwache an der Lintorfer Straße ist ein städtischer Mehrgenerationen-Treff geplant. Infos unter www.ratingen.de.

Zwei Entwicklungen gelte es zu berücksichtigen. Einerseits den demografischen Wandel: Deutschland wird bekanntlich älter, der Anteil der Senioren steigt: „In Tiefenbroich zum Beispiel sind schon 37 Prozent der Bevölkerung über 55, die Gruppe der möglichen Treff-Besucher wird also immer größer.“ Andererseits seien sehr viele der „neuen Alten“ aber geistig und körperlich topfit, sie bräuchten ein anderes Angebot als hochbetagte und mobilitätseingeschränkte Senioren.

Diesen Ansprüchen versucht der neue Mehrgenerationentreff gerecht zu werden. Mit 380 Quadratmetern ist er zunächst schon deutlich größer als der alte Seniorentreff Am Söttgen. Hinzu kommt ein schönes Außengelände, das zurzeit noch gestaltet wird. Auch draußen wird man trotz der sehr zentralen Lage angenehm ruhig sitzen können, denn der Treff liegt von der Straße abgesetzt auf dem einstigen Hof der Martinschule.

Drinnen gibt es einen Bewegungsraum für allerlei Sportangebote und – als besonderen Clou – eine Bühne. Kleine Konzerte, Theaterstücke, Lesungen, Vorträge, all dies wird das Stadtteilleben bereichern. Ein fertiges Programm gibt es noch nicht, es soll langsam in Zusammenarbeit mit den Besuchern wachsen.

Zuallererst werden natürlich die bisherigen Besucher der Begegnungsstätte ihre Aktivitäten an neuer Stätte fortsetzen. So wird der Shanty-Chor ebenso an der Sohlstättenstraße 33c proben wie der Damenchor und die Tänzerinnen von den „Golden Hula Girls“. Es gibt zwei Gymnastik-Gruppen, eine Skat-Gruppe, demnächst eine Bridge-Gruppe, Kurse, Ausflüge und einiges mehr.

Der Grundstein für einen lebendigen Stadtteil-Mittelpunkt ist also im wahrsten Sinne des Wortes gelegt, „jetzt kommt es auf die Menschen an“, sagt der städtische Sozialdezernent Harald Filip. Vernetzung und aktive Teilhabe lauten die Schlüsselwörter. Kooperationen mit dem Seniorenrat, den beiden Kirchengemeinden, mit Vereinen und Geschäften in Tiefenbroich sind vereinbart, weitere können jederzeit angebahnt werden.