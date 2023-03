Baumaßnahme in Breitscheid Kahlenbergsweg: Neuer Kreisverkehr kommt 2024

Die aufwendige Baumaßnahme wurde schon länger geplant, hat sich jedoch wegen ihrer außerordentlichen Komplexität verzögert. Ein Kernproblem sind die Zuständigkeiten und Eigentumsverhältnisse. Der Rat der Stadt hat den Umbau durch die Stadt beschlossen, obwohl die Straßenbaulast an der Kreuzung auf drei Stellen verteilt ist und die Stadt Ratingen selbst den kleinsten Anteil hat, nämlich nur die Straße An der Hoffnung. Der Kahlenbergsweg ist eine Kreisstraße, für die der Kreis Mettmann zuständig ist, die Zufahrt zur Bundesstraße 1 (Kölner Straße) wiederum liegt in der Baulast des Landesbetriebs Straßen NRW.