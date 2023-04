TuS Lintorf Schmerzfrei durch Dehnungsübung

Der Kurs wird ab Dienstag, 18. April, um 19.30 Uhr vom TuS 08 Lintorf mit neun Einheiten in der Turnhalle der Schule im Neanderland am Thunesweg angeboten. Die Gebühr beträgt 89 Euro. Interessenten melden sich bitte ausschließlich über die Internetseite des TuS 08 Lintorf an.