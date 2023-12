Ratingen Neues Café öffnet im Medienzentrum

Und so wächst auch die Vorfreude auf die nächsten Veranstaltungen im Lesecafé: Am 13. Januar präsentieren Mechthild Krahmer und Susanne Schneider einen Erich-Kästner-Abend, am 25. Februar steigt der nächste Jazzabend „Sunday Jazz: Accordion Affairs“ und am 16. März findet ein Hildegard-von-Bingen-Abend mit Cordula Sauter statt. Bei den Abendveranstaltungen können die Besucher zusätzlich auch alkoholische Getränke wie Wein, Prosecco oder Aperol Spritz genießen.