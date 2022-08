Arbeitsmarkt in Ratingen : Neuer Auszubildender bei Stadtwerketochter

Ratingen (RP) Nachdem die Stadtwerke-Tochter KomMITT im vergangenen Jahr erstmals als Ausbildungsunternehmen auf den Plan trat, stellen die Ratinger Glasfaser-Experten nun erneut einen Auszubildenden ein.

„Mit unseren Geschäftsfeldern Gigabit-Internet, Telekommunikation, IT und Messwesen sind wir täglich am Puls der Zeit. Wir bewegen uns in einem Markt, der stark auf Zukunftsthemen setzt. Daher ist es für uns besonders wichtig, kompetente Fachkräfte in unseren Reihen zu haben. Der firmeneigene „Nachwuchs“ spielt dabei eine wichtige Rolle. In diesem Sinne begrüßen wir Herrn Raunig ganz herzlich in unserem Team und freuen uns auf unseren gemeinsamen Weg“, so Stefan Hermes, Geschäftsführer der KomMITT.