Junge Kunst Junge Künstler machen mit Ausstellung neugierig

() Die Arkadengalerie am Obertor stellt diesmal zwei junge Künstlerinnen und ihre Arbeiten vor. Hinter „Unikati“ steckt Katharina Naema Burgard. Sie ist 26 Jahre alt und lebt in Ratingen. Zurzeit studiert sie Kindheitspädagogik und Familienbildung an der HSD in Düsseldorf, ihr Schwerpunkt liegt auf der Kulturarbeit und -pädagogik, dabei bezieht sich ihr Fokus auf das Thema Kunst.