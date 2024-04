Wie wird aus einem Buch ein Film? Filmemacher stehen Rede und Antwort

Im voll besetzten Saal hatten die Zuschauer die Möglichkeit, den Film zusammen mit den Kreativen zu erleben und im Anschluss lebhaft mit ihnen über das Werk und ihren Werdegang zu diskutieren. Wolfgang Becker gewährte Einblicke in den Regie- und Produktionsprozess und betonte die Herausforderung, den Film mit einem internationalen Ensemble in fünf verschiedenen Ländern zu realisieren. Die Besucher waren besonders interessiert an der Zusammenarbeit zwischen Regisseur, Kameramann und Schauspielern. Becker unterstrich die Bedeutung der harmonischen Chemie zwischen den Darstellern bereits vor den Dreharbeiten, da sich dies unmittelbar auf die Qualität des Films auswirke.