Ratinger Wahrzeichen Neue Steine für die alte Stadtmauer

Es war längst beschlossene Sache, nun haben die Arbeiten begonnen. Die Stadt saniert in diesem Jahr die alte Stadtmauer vom Trinsenturm bis zur Minoritenstraße, sie richtet sie sozusagen neu her. Die Maßnahme ist ein wichtiger Baustein zur Aufwertung der historischen Stadtgrabenzone am Rathaus. Die Arbeiten dauern bis in den Sommer.