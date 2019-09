Ratingen : Neue Sportgutscheine sorgen für Bewegung

Ratingen Kinder sollen durch die Möglichkeit bekommen, Schnupperangebote der Sportvereine auszuprobieren.

(RP) „Ich freue mich sehr, dass unsere Idee, Sportgutscheine für Kinder zu vergeben, so gut angenommen wurde“, erklärte Silvia Glander, CDU-Sprecherin des Sportausschusses, in einer aktuellen Stellungnahme.

Der Sportausschuss hat in der vergangenen Sitzung den Antrag gestellt, die erforderliche Summe von rund 65.000 Euro in die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 aufzunehmen. Auch an eine Beteiligung der Krankenkassen wird gedacht.