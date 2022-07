Ratinger Personalie im Rathaus : Jörg Saborni ist neuer Chef des Sozialamtes

Ratingen Der Krieg in der Ukraine und die Aufnahme der Flüchtlinge bedeuteten für Jörg Saborni und sein Team eine richtig große Herausforderung.

(kle) Diese Personalie im Rathaus ist nun auch amtlich: Jörg Saborni ist neuer Leiter des Amtes für Soziales, Wohnen und Integration. Sozialdezernent Harald Filip begrüßte ihn jetzt offiziell in dieser Funktion und wünschte ihm für diese wichtige Arbeit „viel Erfolg und ein glückliches Händchen“.

Der Krieg in der Ukraine und die Aufnahme der Flüchtlinge bedeuteten für Jörg Saborni und sein Team eine richtig große Herausforderung. „Mir war und ist besonders wichtig, dass die Geflüchteten gut untergebracht sind und bis zur Übernahme durch das Jobcenter auch ihre Versorgung gewährleitet ist“, so Saborni.

Als weitere Ziele hat er sich gesetzt, den Behindertenbeirat in Ratingen erstmals aufzustellen und zu etablieren, den Seniorenwegweiser neu aufzulegen und die am 1. Januar 2023 in Kraft tretende Betreuungsrechtsreform umzusetzen.