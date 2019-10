Ratingen : Neue Schulleiterin am Weizsäcker-Gymnasium

Ratingen/Heiligenhaus (köh) Das formelle I-Tüpfelchen, in diesem Fall die unterschriebene Ernennungsurkunde, fehlt noch. Ansonsten ist die Sache klar: Andrea El Sherif (50) wird neue Leiterin des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums in der Innenstadt.

Sämtliche Personalrochaden sind in Kürze definitiv beendet: Andrea El Sherif leitet dann die Schule. Mit ihr, genauer gesagt, kurz vor ihr, wechselte der neue stellvertretende Schulleiter Jörn Claussen – ebenfalls vom IKG – ans Innenstadt-Gymnasium. Zufall war das nicht. „Es war von Beginn des Verfahrens an unsere gemeinsame Vorstellung und wir freuen uns, dass das so gut geklappt hat“, sagte El Sherif. Das neue Führungsduo hat am IKG bereits 17 Jahre zusammengearbeitet.