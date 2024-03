Evangelische Kirche Ratingen Neue Presbyter stellen weichen für die Zukunft

Nach intensiver Arbeit in den letzten vier Jahren übergibt das alte Presbyterium den Stab jetzt an das neue Leitungsgremium, wie an so schön sagt. 15 Ehrenamtliche aus der Gemeinde ließen sich finden, dazu zwei aus der Mitarbeiterschaft. Sie werden zusammen mit den vier Pfarrern „die Weichen für die Zukunft stellen“, wie der Vorsitzende es nennt.