Gemeindecafé Paul-Gerhardt-Kirche Von wegen Ruhestand

Irgendwie können sie es doch nicht lassen: Zwölf Jahre lang betrieben Heinz Klein und Angelika Wiesner die Süße Sünde an der Sohlstättenstraße. Zum Ende des Jahres 2022 beschlossen, sie die Gastronomie aufzugeben und in den Ruhestand zu gehen. Ganz so ruhig wird es aber nun doch nicht, denn Klein und Wiesner sind wieder da – wenn auch in einem völlig anderen Rahmen. Diesmal verwöhnt das Paar nämlich nicht im eigenen Lokal die Gäste, sondern steht mit einem frisch gebackenen Kuchen vor dem evangelischen Gemeindehaus in Tiefenbroich.