Ratingen: Neue Könige der St. Sebastiani-Bruderschaft

Ratingen Neuer Schützenkönig der Bruderschaft ist André van Rennings. Jungschützenkönig ist Raphael Zietz.

Sie treten die Nachfolge von Marius Mohr von der Suitbertus-Kompanie und von Achim Pohlmann von der Reserve-Kompanie an. Und so geht es heute weiter: Ab 10.30 Uhr beginnt am heutigen Dienstag, 7. August, das Schießen für geladene Gäste. Auch das dürfte wieder spannend werden. Schließlich gilt es, einen würdigen Nachfolger für Peter Hense zu finden, Chef des Ratinger Karnevalsausschusses (KA).