Kultur in Ratingen Neue Jazz-Reihe mit Peter Baumgärtner

Der Jazz-Schlagzeuger Peter Baumgärtner, der in Ratingen viele Jahre an der Städtischen Musikschule unterrichtete und Mitbegründer des Vereins „Jazz in Düsseldorf e.V.“ (Jazz Schmiede) sowie Organisator und künstlerischer Leiter der „Hildener Jazztage“ ist, wird dort alle zwei Monate hochrangige Ensembles und Musiker der deutschen Jazzszene vorstellen.