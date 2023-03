Wie wird Tiefenbroich wieder l(i)ebenswert? Stadt lädt zur Bürgerversammlung ein

In der Befragung haben die Bürger mit einem bemerkenswert hohen Rücklauf in allen Einzelheiten angegeben, welche Geschäfte, Dienstleistungs- oder Kulturangebote sie besonders vermissen (würden) und welche neuen Angebote Tiefenbroich ihrer Meinung nach stärken könnten, welche Verkehrsmittel sie nutzen und wie es um die medizinische Versorgung steht. Was dabei herausgekommen ist, erfahren Interessierte jetzt auf der zweiten Bürgerversammlung am 30. März.