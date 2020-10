Kampagne in Ratingen : Neue Ideen für alte Fassaden sind gefragt

Kampagne in Ratingen

Sanierung und Energieeffizienz stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Es gibt bereits vorbildliche Lösungen in der Stadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ratinger Hausbesitzer können sich bis 2021 an der Kampagne „Altbauneu“ beteiligen.Der Kreis Mettmann zeichnet vorbildlich sanierte Wohngebäude mit einer Plakette aus.

Die Kampagne „ALTBAUNEU-Ausgezeichnet!“ rückt die wichtigen Themen Sanierung und Energieeffizienz in den Mittelpunkt. Mit einer Gebäudesanierung können nicht nur Energie und Kosten eingespart werden, eine Sanierung steigert grundsätzlich auch den Wert der Immobilie. „Auch in Ratingen wurden die Vorteile einer energetischen Gebäudesanierung erkannt und bereits einige Gebäude vorbildlich saniert“, weiß Elena Plank, Klimaschutzmanagerin der Stadt Ratingen. „Wir würden uns deshalb freuen, wenn auch ein vorbildlich saniertes Haus aus Ratingen an der kreisweiten Kampagne teilnimmt.“