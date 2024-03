Bald in Ratingen Neue Pächter bieten Brunch im Europäischen Hof

Das Konzept steht also. Laut aktuellen Planungen soll das Frühstückscafé gleichzeitig mit dem Hotelbetrieb am 14. April öffnen. In den 14 Tagen davor wird der Restaurantbereich neu gestrichen, neu dekoriert und ein Teil des Mobiliars wird ausgetauscht. „So wollen wir eine Brücke zwischen alt und neu schlagen“, so die zukünftigen Betreiber.