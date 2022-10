Übergabe der Verkehrswacht : Neue Fahrräder für die Helen-Keller-Schule

Konrektorin Silke Pukropski und Uwe Zimmermann von der Kreisverkehrswacht mit den Fahrrädern. Foto: Kreisverkehrswacht Mettmann

Ratingen (RP) Die Kreisverkehrswacht Mettmann hat in den Herbstferien sechs Fahrräder für den Verkehrsunterricht an die Helen-Keller-Schule (Förderschule des Kreises Mettmann) in Ratingen übergeben.

Diese Aktion erfolgte mit Unterstützung der Sparkasse Hilden Ratingen Velbert, die diese Spende mit den Erlösen aus dem PS Sparen ermöglicht hat.

So konnten über einen kreisansässigen Fahrradhersteller die Fahrräder beschafft und so ein wichtiger Beitrag zum Verkehrsunterricht an der Helen-Keller-Schule geleistet werden. Die Kreisverkehrswacht, vertreten durch den Geschäftsführer Uwe Zimmermann, überbrachte die Fahrräder persönlich. „Wir wollen die Verkehrserziehungsarbeit der Schulen unterstützen, da uns diese Aufgabe ein besonderes Anliegen ist“, erklärte er bei der Übergabe.