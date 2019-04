Ratingen : Neue Decke für die Straße Am Waldfriedhof

Ratingen Ab Montag, 29. April, wird die Asphaltdecke erneuert.

(RP) Die Straße Am Waldfriedhof in Ratingen-Ost ist die nächste auf der Liste des Straßensanierungsprogramms 2019. Ab Montag, 29. April, wird die Asphaltdecke erneuert. Es handelt sich um eine Unterhaltungsmaßnahme, daher müssen die Anwohner keine Straßenbaubeiträge bezahlen. Wie bei fast allen Sanierungsmaßnahmen dieses Jahres wird unter Vollsperrung gearbeitet. Das heißt: Bis zum 7. Mai kann die Straße Am Waldfriedhof tagsüber nicht befahren werden. Zwischen 18 und 7 Uhr erreichen Anlieger jedoch ihre Häuser.

Eine Umleitung über Am Hang und Dürrstraße ist ausgeschildert. Um diese Route zu ermöglichen, wird die Baustelle zunächst so eingerichtet, dass man an der Kreuzung Am Waldfriedhof/Am Hang/Frommeskothen jederzeit vom Frommeskothen in die Straße Am Hang abbiegen kann. Lediglich am 6. Mai, wenn der Kreuzungsbereich asphaltiert wird, ist diese Fahrbeziehung nicht möglich. An diesem Tag kann man vom Frommeskothen aus nur in Richtung Oststraße/Balcke-Dürr-Allee ausfahren.