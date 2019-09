Neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung Ratingen : Neue Azubis starten bei der Stadt

Ratingen Erster Beigeordneter Rolf Steuwe begrüßte die jungen Leute beim traditionellen Kennenlern-Frühstück im Museums-Café.

(RP) Für elf neue Auszubildende sowie drei Freiwillige für das Soziale Jahr Kultur (FSJ) begann jetzt bei der Stadtverwaltung Ratingen der Start ins Berufsleben. Die Nachwuchskräfte haben am 1. August bzw. am 1. September ihre Ausbildung begonnen. Erster Beigeordneter Rolf Steuwe begrüßte die jungen Leute beim traditionellen Kennenlern-Frühstück im Museums-Café. Dort hieß er sie mit aufmunternden Worten willkommen und hob die Stadtverwaltung als wichtigen und zukunftsorientierten Ausbildungsbetrieb hervor.

Aktuell sind insgesamt 40 junge Menschen im Rahmen einer Ausbildung oder zur Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Stadtverwaltung tätig, weitere neun Anerkennungspraktikantinnen absolvieren ihr Jahrespraktikum in Kindertagesstätten. Am 1. Oktober werden noch vier Brandmeisteranwärter und ein Brandoberinspektoranwärter ihren Dienst bei der Feuerwehr Ratingen aufnehmen. Dort werden in diesem Jahr (seit dem 2. September) übrigens erstmals drei Notfallsanitäterinnen ausgebildet.