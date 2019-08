Ratingen : Stadtwerke und Bäder begrüßen ihre Azubis

Ratingen (RP) Die Stadtwerke Ratingen und die Ratinger Bäder ermöglichen auch in diesem Jahr wieder vier jungen Menschen den Start ins Berufsleben. Während Jonas Becker seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik erfolgreich beendet hat, geht für seine neuen Kollegen die spannende Arbeit in den verschiedenen Abteilungen des heimischen Energie- und Wasserversorgers und der Ratinger Bäder gerade erst los.

Matti Lauing und Sophie Kutz starten ihre Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe. Für die beiden Jugendlichen gehört in den kommenden drei Jahren die Überwachung der Wasserqualität, der Badtechnik und der Sicherheit der Schwimmer in den Ratinger Bädern zu den Hauptaufgaben. Außerdem werden Sie bei Verwaltungsaufgaben und in der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken, Events und Animationsprogramme betreuen und einen Einblick in die Arbeitsabläufe im Saunabereich erhalten.