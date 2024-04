Programm des Oberschlesischen Landesmuseums Neue Ausstellung und ein Sommerfest

Ein Highlight im Veranstaltungskalender ist das Europakonzert der Schlesischen Philharmonie auf der Zeche Zollverein am 4. Mai um 19 Uhr, das Liebhaber klassischer und industrieller Musik begeistern wird. Am 5. Mai um 15 Uhr startet im Museum die Ausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“, die einen Einblick in die faszinierende Welt des Bergbaus in Oberschlesien bietet. Die Ausstellung beginnt mit einer thematischen Einführung mit geladenen Gästen. Während dieser Zeit wird für Kinder eine Betreuung angeboten.