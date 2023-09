Kunst in Ratingen Arkadengalerie zeigt sich „Vielseitig“

Kunst in unterschiedlichster Form gab es am Freitag im Arkadenhof und im Stadtgraben unter freiem Himmel beim herrlichsten Wetter zu sehen. 28 Künstler waren gekommen, um an diesem Event „Montmartre 23 „ teilzunehmen. Jetzt geht es in der Arkadengalerie „Obertor 10“ mit einer neuen Ausstellung weiter.