Oberschlesisches Landesmuseum Ausstellung erinnert an Widerstand gegen Hitler

Lukaschek stemmte sich seit 1933 gegen das Naziregime und wurde in der Folge von allen Ämtern enthoben. 1938 schloss er sich der zivilen Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis an, der Pläne zur politisch-gesellschaftlichen Neuordnung nach der Hitler-Diktatur schmiedete. Lukaschek war mit Paulus von Husen befreundet. Auch von Husen war Mitglied der Widerstandsgruppe. Beide wurden nach dem Attentat verhaftet, entgingen durch das Kriegsende jedoch einer weiteren Verfolgung. Lukaschek wurde 1945 Mitbegründer der CDU in Berlin, von Husen wurde 1949 zum ersten Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen berufen. Graf Matuschka wurde gleich nach dem gescheiterten Attentat verhaftet und wenige Monate später zum Tode verurteilt und ermordet.