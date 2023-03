Kultur in Ratingen Kunstworkshops sollen Miteinander fördern

Als freischaffende Künstlerin arbeitet Pauline Kugler in ihrem Kreativ-Atelier in Ratingen Homberg. Mit dem Blick auf alltägliche Dinge entsteht das Wollen zur schöpferischen Tat. Aus einer ungewöhnlichen Idee wächst der Spaß am künstlerischen Tun. Es entstehen Skulpturen, Kunstobjekte und Gemälde. Die Specksteinworkshops von Pauline Kugler sind am 16. und am 17. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Das Workshopangebot ist kostenlos und richtet sich an alle Ratinger Bürger, egal welchen Alters.