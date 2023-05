Einrichtung geschlossen Kita Gothaer Straße wird neu gebaut

(RP) Die Stadt Ratingen wird die mehr als 40 Jahre alte Kita an der Gothaer Straße abreißen und an gleicher Stelle neu bauen. Eine bautechnische Untersuchung hatte ergeben, dass das Gebäude als abgängig zu betrachten ist. Für alle Kinder, die die Kita besuchen, konnten kurzfristig Ersatzplätze geschaffen werden. Jugenddezernent Harald Filip informierte den Jugendhilfeausschuss in dessen Sitzung am Dienstag über die Entwicklung.