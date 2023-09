Ratingen nachhaltig Kräfte bündeln für ein nachhaltiges Ratingen

() Der Verein Ratingen nachhaltig lädt am Donnerstag, 28. September, von 19 bis 21 Uhr zum öffentlichen Netzwerktreffen ins Freizeithaus in Ratingen West, Erfurter Straße 37, ein. Beim Netzwerktreffen können alle Menschen, Organisationen, Vereine, Schulen, Parteien zusammenkommen, die sich in Ratingen für nachhaltige Entwicklung einsetzen oder zukünftig aktiv werden möchten. Es werden nachhaltige Projekte in Ratingen vorgestellt. Und Mitstreiterinnen und Mitstreiter für eigene Ideen können gewonnen werden.