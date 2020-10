Vortrag in Ratingen : Vergütung für Energie aus Sonne fällt weg

Vortrag in Ratingen

Ratingen (RP) Netzbetreiber müssen ab Januar Strom aus privaten Photovoltaikanlagen ab 1. Januar nicht mehr abnehmen. Eigennutzung wird weiter gefördert. Allerdings gibt es weniger Geld.

Wer vor dem Jahr 2001 – seinerzeit quasi als „Solar-Pionier“ – eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen hat, muss sich nun damit befassen, wie die Anlage im kommenden Jahr weiterbetrieben werden kann. Denn die garantierte EEG-Vergütung läuft immer 20 Jahre nach Betriebsbeginn aus. Dies ist erstmalig am 31. Dezember der Fall. Folge: Der Netzbetreiber muss die Energie nicht mehr abnehmen.

Zum Thema „Photovoltaik nach der EEG-Vergütung“ informiert die Ratinger Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in einem kostenlosen Online-Vortrag am Dienstag, 20. Oktober, ab 18 Uhr. Die Anmeldung ist online möglich. Susanne Berger, Energieberaterin der Verbraucherzentrale in Ratingen, hat bereits einige erste Tipps vorab zusammengestellt: