Auf Tour durch den Kreis Mettmann Wanderbegeisterte entdecken die Region

Neugierig geworden aufs Wandern im Neanderland? Der Neanderland-Steig bietet mit 17 Etappen auf 240 Kilometern und 21 Entdeckerschleifen viel Potenzial für Wandertouren in den Sommermonaten. Alle Streckeninformationen sowie Karten und Sehenswürdigkeiten finden Interessierte in den Broschüren an Tourist-Infopunkten, in der Neanderland-Steig Wander-App oder online. Dort finden sich auch das ganze Jahr über geführte Wanderungen von Waldpädagogik über Auen-Blicke.