Neanderlandsteig Neanderland-Imagefilm gewinnt nationalen Award

Kreisdirektor und Kulturdezernent Philipp Gilbert sowie Paula Lange von Neanderland Tourismus nahmen die Auszeichnung auf der Berliner Messe entgegen. Jedes Jahr vergibt eine Jury von der Huschert Film+Medien GmbH den Award The Golden City Gate auf der ITB. In die Bewertung fließen unter anderem Kreativität, Sprache, Musik, Schnitt, Emotionen und Design ein. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Freizeitregion die Jury in diesem internationalen Wettbewerb überzeugt hat“, erklärt Paula Lange. Der neue Imagefilm ist vor Kurzem im Rahmen des zehn-jährigen Jubiläums der Tourismusregion Neanderland veröffentlicht worden. „Ein besonderes Lob geht an die Agentur Benning, Gluth und Partner aus Oberhausen, die das Video produziert hat. Außerdem möchten wir uns bei unseren touristischen Unternehmen aus dem Kreis bedanken, die uns tatkräftig unterstützt haben“, so Lange.