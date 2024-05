Kultur in Ratingen Neanderland ART noch bis 14. Juli zu sehen

Noch bis zum 14. Juli ist im Museum Ratingen am Peter-Brüning-Platz die neanderland ART zu sehen. Mit 45 Werken von 28 Kunstschaffenden bietet die Ausstellung einen aktuellen und vielschichtigen Einblick in die Kunstszene im Kreis Mettmann. Vertreten sind nahezu alle Sparten der Bildenden Kunst – von Malerei, Mischtechnik und Zeichnungen über Fotografie, Collagen und Installationen bis zu digitaler Videotechnik und plastischen Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien.