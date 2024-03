Das Wasser steigt und steigt Naturbühne sagt Saison wegen Überschwemmung ab

„Wir bespielen die Naturbühne jetzt seit 2005. So etwas hatten wir noch nie.“ Christina Agel von der Agentur Theaterconcept, die jeden Sommer zwischen Pfingsten und Oktober die Naturbühne am Blauen See in ein anderes Abenteuerland verwandeln, steht die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Nach einer intensiven Begutachtung ist klar: „In diesem Jahr kann kein Sommertheater am Blauen See stattfinden.“