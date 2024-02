Lebenshilfe feiert Karneval Ein Nachmittag voller Lebensfreude

Heinz Hülshoff mit seinem Auftritt schließlich, lässt die Stimmung explodieren. Das Pagettencorps Blau-Weiss, unterstützt von einigen Jecken aus den Häusern, tritt mit ihrer Tanzeinlage auf und zieht das Publikum in seinen Bann. Bei dem anschließenden Einzug der Garde Rot-Weiss und dem Ratinger Prinzenpaar Daniel I. und Petra II. wird klar – der Saal ist zu klein. Aber wie sagt der Karnevalist so schön, „Platz ist in der kleinsten Hütte“. So setzt sich das Gewusel der unterschiedlich kostümierten Jecken gegen den strengen Formalismus einer geordneten Karnevalsveranstaltung durch, und alle haben so richtig Spaß.