Ratingen : Nächtliche Explosion in Höseler Wohn- und Geschäftsgebäude

Nächtliche Explosion in Höseler Wohn- und Geschäftsgebäude

Der beschädigte Eingangsbereich des Gebäudes nach einer Explosion in Ratingen-Hösel am 15.06.2020.

Ratingen In den Geschäftsräumen einer Bank in Ratingen-Hösel ist erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Explosion am frühen Dienstagmorgen in Ratingen-Hösel ist es zu erheblichen Schäden in dem betroffenen Wohn- und Geschäftsgebäude gekommen. Verletzte gab es nicht. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und berichteten von herausgeschleuderten Fenster und Türen.