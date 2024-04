Sonntags ist Jazztag Experimentell, groovig, offen – Band zelebriert Jazz

Urheber der Jazzreihe ist ein alter Bekannter: Der Jazz-Schlagzeuger Peter Baumgärtner unterrichtete in Ratingen viele Jahre an der Städtischen Musikschule, ist Mitbegründer des Vereins „Jazz in Düsseldorf“ (Jazz Schmiede) sowie Organisator und künstlerischer Leiter der „Hildener Jazztage“. Wenn irgendwo in der Region Jazz-Rhythmen erklingen, ist Baumgärtner meist nicht weit. Baumgärtner stand unzählige Male mit verschiedensten Konstellationen auf den Bühnen dieser Welt. Viele Ratinger kennen ihn außerdem von Auftritten im Tragödchen, der Sommerbühne an der Seeterrasse oder lernten bei ihm in der Musikschule das Schlagzeugspielen.