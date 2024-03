Helfen lernen Segeljugend probt den Ernstfall

Danach simulierten die Teilnehmer mit der Unterstützung der DLRG Heisingen und des DRK Essen-Werden (Wasserwacht) eine Notfallsituation auf dem Baldeneysee. Eine Puppe (Dummy) namens Peter wurde dazu ins Wasser geworfen. So schnell wie möglich bargen die Trainer das vermeintliche Unfallopfer aus dem Wasser und brachten es mit dem Trainingsboot zum Anlegesteg. Dort hatten die Jugendlichen inzwischen den Notruf abgesetzt und auf dem Steg sofort mit der Wiederbelebung von Peter begonnen. Die DLRG-Rettungskräfte kamen per Boot mit Blaulicht an den Steg und übernahmen das Unfallopfer übernommen. Mit Martinshorn und Blaulicht kam sogleich auch das DRK-Team im Rettungswagen angefahren und wurde von den Jugendlichen auf das Gelände eingewiesen. Die DRK-Rettungskräfte versorgten Peter weiter und verbrachten ihn mittels einer Fahrtrage in den Rettungswagen.