Ausbildung in Ratingen : Nachwuchskräfte starten ins Berufsleben

Die Stadtwerke Ratingen begrüßten drei neue Azubis. Foto: RP/Stadtwerke

Ratingen Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen, auch bei den Stadtwerken und der Firma Tünkers. Die IHK hat eine Ausbildungshotline für Nachzügler geschaltet.

(jün) „Aktuell haben wir noch rund 700 freie Ausbildungsplätze in den IHK-Berufen anzubieten. Aber diese Zahl schmilzt wie das Eis in der Sonne, denn das Ferienende naht. Noch haben Jugendliche eine große Auswahl und die Chance, genau die Ausbildung zu finden, nach der sie suchen“, erklärt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, die auch zuständig für Ratingen ist.

Dabei hilft den Jugendlichen die IHK Düsseldorf, zum Beispiel mit ihrer Ausbildungshotline. Interessenten können dort noch bis zum 12. August von montags bis donnerstags, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr, unter Telefon 0211 3557-448 anrufen. Jugendliche können aber auch eine E-Mail an: lehrstelle@duesseldorf.ihk.de oder eine Nachricht per Whatsapp unter 0151 11355719 schreiben. Seit Beginn der Hotline am 29. Juni haben bereits rund 350 Jugendliche das Angebot genutzt – 140 von ihnen sind aktuell in der Vermittlung und 63 haben über die Hotline bereits ihren Weg in die Ausbildung gefunden.

Info Bewerbungsphase für 2021 beginnt bald Bewerben Auch für das Jahr 2021 bieten die Stadtwerke Ratingen Ausbildungsplätze an. Die Bewerbungsphase dafür beginnt Anfang September 2020. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Bewerbung gibt es unter www.stadtwerke-ratingen.de.

Eine von ihnen ist Açelya Akyol. Die 20-Jährige machte in Düsseldorf ihren Realschulabschluss und wechselte dann ans Wirtschaftsgymnasium. „Nach dem Abschluss wollte ich unbedingt Veranstaltungskauffrau werden“, erzählt Akyol. Bereits im vergangenen Jahr wendete sie sich mit ihrem Berufswunsch an die IHK. Dann kam Corona und es zeichnete sich schnell ab, dass es mit einem Ausbildungsplatz in der Veranstaltungsbranche schwierig werden könnte.

Schnell war mit der Ausbildung zur Industriekauffrau nicht nur eine Alternative, sondern auch ein Unternehmen gefunden, nämlich die Tünkers Maschinenbau GmbH in Ratingen. Das Familienunternehmen zählt 360 Beschäftigte und hat sich auf Automationstechnik spezialisiert. Auch hier habe Corona eine größere wirtschaftliche Delle verursacht, „aber wir sind zuversichtlich“, sagt Bernd Hartung, im Unternehmen für die Ausbildung von derzeit 17 Azubis verantwortlich. So zuversichtlich, dass die Firma im neuen Ausbildungsjahr sogar vier neue Azubis beschäftigen möchte. Drei davon hat Tünkers zwischenzeitlich gefunden, eine von ihnen ist Acelya Akyol.

„Für uns gehört Acelya Akyol damit ganz klar zu unseren Ausbildungshelden, denn sie hat sich frühzeitig um den Start ins Berufsleben gekümmert, sich nicht durch die Corona-Krise beirren lassen und ihren Berufswunsch flexibel angepasst“, freut sich Berghausen.

Ausbildungsbeginn war jetzt auch bei den Stadtwerken Ratingen. Pünktlich zum Beginn des Ausbildungsjahres starten bei den Stadtwerken Ratingen und den Ratinger Bädern drei neue Nachwuchskräfte ins Berufsleben. Sie absolvieren ihre Berufsausbildung in verschiedenen Bereichen des lokalen Energieversorgers.

Für Moritz Jünemann gehört in den kommenden drei Jahren die Überwachung der Wasserqualität, der Badtechnik und die Sicherheit der Badegäste in den Ratinger Bädern zu den Hauptaufgaben. Er startet seine Ausbildung als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Neben den Arbeiten am Becken wird er auch in der Bäderverwaltung mitwirken und einen Einblick in die Arbeitsabläufe im Saunabereich erhalten.

Der angehende Elektroniker für Betriebstechnik, Benedikt Klug, lernt die technische Seite der Ratinger Stromversorgung kennen. Er wird während seiner Ausbildung die Inbetriebnahme, Wartung, Erweiterung und Modernisierung der elektrotechnischen Anlagen Ratingens sowie die Beurteilung der Anlagensicherheit erlernen.

Rachida El Ghoudani erweitert das Stadtwerke-Team als angehende Industriekauffrau. Im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung durchläuft sie unter anderem die Abteilungen Personal, Vertrieb, Einkauf und Service und erhält somit einen vielseitigen Einblick in das Unternehmen.