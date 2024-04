Pilger der Pfarre St. Anna Nachtwallfahrt zum Mariendom

Auf geht es bereits um 3 Uhr in der Frühe ab St. Johannes, Am Löken 59,. In Breitscheid machen sich die Wallfahrer um 3.40 Uhr an St. Christophorus, Alte Kölner Straße, auf den Weg. Von St. Bartholomäus, Eggerscheidter Straße in Hösel, beginnt die Wallfahrt um 4.30 Uhr. Ab Hösel gehen die drei Gruppen dann gemeinsam durch das Angertal nach Neviges.