Knapp 30 Kilometer zu Fuß Pilger wandern zum Mariendom

Im Mai fand zum 16. Mal die alljährliche Nachtwallfahrt statt. Unter dem Motto „Jesus Christ you are my life“ wanderten viele ältere und jüngere Pilgerinnen aus Lintorf, Breitscheid und Hösel die rund 29 Kilometer lange Strecke zum Mariendom in Neviges, um zu singen, beten und die Gemeinschaft zu erleben.