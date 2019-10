Verkehr : Nachtarbeiten auf der Werdener Straße

Ratingen Geplant ist die Baumaßnahme für Montag, 4. November, bis einschließlich Mittwoch, 6. November.

(RP) Nachdem die Stadtwerke Ratingen (SWR) die Verlegung der Fernwärmeleitungen in der Werdener Straße abgeschlossen haben, wird nun die Fahrbahndecke wiederhergestellt. Geplant ist die Baumaßnahme für Montag, 4. November, bis einschließlich Mittwoch, 6. November. Um den Verkehr während am Tag nicht zu behindern, werden die Arbeiten jeweils nachts von 22 bis 5 Uhr durchgeführt. Dann ist die Werdener Straße von der Ecke Lintorfer Straße bis zum Parkplatz am Friedhof gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Querung der Werdener Straße im Zuge der Friedhofstraße ist jederzeit möglich. Um die Ausfahrt aus der Werdener Straße und der Angerstraße zu ermöglichen, wird während der Bauzeit die Einbahnstraßenregelung in der Angerstraße aufgehoben. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, sodass nur bei trockenem Wetter asphaltiert werden kann. Verzögerungen können daher nicht ausgeschlossen werden. Die Bauarbeiten in der Werdener Straße sind Teil des Stadtwerke-Fernwärmeprojektes. Bis März 2020 erweitern die SWR in der Innenstadt ihr Fernwärmenetz. Dafür verlegen die Stadtwerke auf einer Strecke von über vier Kilometern Versorgungsleitungen, die vom Fernheizwerk Ratingen-West quer durchs Stadtzentrum führen. Unter www.stadtwerke-ratingen.de/bautagebuch lässt sich der aktuelle Stand des Bauprojektes verfolgen.