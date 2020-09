Ratingen : Nacht der offenen Kirchen in der Innenstadt

„Atemholen bei Gott“ ist in diesem Jahr in den Innenstadtkirchen das Motto. Hier ist die Pfarrkirche St. Peter und Paul zu sehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Es ist soweit: Am kommenden Freitag, 2. Oktober, findet im Kreis Mettmann wieder die „Nacht der Offenen Kirchen“ statt. Seit zehn Jahren ist das ein ökumenisches Zeichen mit großer Ratinger Beteiligung.

(RP) In Ratingen beteiligen sich an der Aktion das Ökumenische Zentrum in Ratingen West sowie die Pfarrkirche St. Peter und Paul zusammen mit der evangelischen Stadtkirche. „Atemholen bei Gott“ ist in diesem Jahr in den Innenstadtkirchen das Motto. Ein Lichtweg zwischen den beiden benachbarten Kirchen betont die Gemeinsamkeit.