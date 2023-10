Erstmals verliehen Das sind die Gewinner des Nachhaltigkeitspreises

Glückwünsche an die jungen Teilnehmer gab es auch von den Ratinger Grünen. Der naturwissenschaftliche Differenzierungskurs „Mensch, Natur & Umwelt" der 9. Klassen hat nicht nur ein Projekt, sondern ist das Projekt, wie die Schülerinnen und Schüler selbstbewusst in ihren Bewerbungsunterlagen schrieben. Auf ihrer Seite könne man jetzt lesen, dass sie sich sehr über den 1. Platz freuen, so die Grünen. Aber was sind ihre Ziele bzw. ihr Antrag auf Beschlussfassung, der sich an Politik und Verwaltung richtet?