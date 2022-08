Tauschen statt kaufen : Kleidung ein zweites Leben schenken

Das Huberts verwandelte sich am Samstag in eine Kleidertauschbörse. Monika Wilhelm und Andrea Hagen (v.l.) von Ratingen nachhaltig laden die Besucher zum Stöbern ein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Tauschen statt neu kaufen – das war die Devise bei der Kleidertauschbörse, zu der Ratingen nachhaltig am Samstag ins Huberts einlud. Das Netzwerk will so ein Zeichen gegen Wegwerfmentalität setzen. Die Börse kam gut an.