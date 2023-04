Lastenrad gestohlen Lastenrad gestohlen – Verein bittet um Hilfe

() Der Verein Ratingen Nachhaltig hätte die Präsentation der Ratinger Lastenräder auf der Auto- und Mobilitätsmeile durchaus als Erfolg verbucht, wenn es nicht einen bitteren Nachgeschmack gegeben hätte. In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. April) wurde das neueste Mitglied der Lastenrad-Flotte aus dem Arkadenhof gestohlen. Das Rad der Marke Muli ist ein klappbares E-Lastenrad und ist in der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr entwendet worden. Das Lastenrad ist im LaRa-Design gestaltet – also in auffälligem Rot mit dem LaRa-Schriftzug. Bisher war es noch nicht im Verleih, da zwei dieser Modelle ganz frisch eingetroffen sind und der Verein Ratingen Nachhaltig noch nach Verleihstationen im Stadtgebiet sucht. Es gibt also ein baugleiches Rad, welches jedoch ebenfalls noch nicht im Verleih ist. Der Verein hat die Polizei informiert, hofft aber auch auf die Unterstützung der Bürger. Vor einigen Monaten wurde ein anderes etwas auffälliger gestaltetes E-Lastenrad des Lieferservices Lovelo aus Ratingen nach einem Diebstahl durch aufmerksame Bürger auf einem Schulhof in Ratingen-West wiedergefunden.